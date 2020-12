Μητέρα αυτοκτόνησε 4 μήνες μετά την αυτοκτονία της κόρης της

Η χαροκαμένη μάνα μιας κοπέλας που έφτιαξε το δικό της ντοκιμαντέρ στο Netflix αυτοκτόνησε προσφάτως, μόλις 4 μήνες μετά την αυτοκτονία της κόρης της.

Η Melinda Coleman ήταν η μητέρα της Daisy Coleman, που έγινε τηλεοπτικό αστέρι για όλους τους λάθος λόγους.

Την ανακοίνωση έκανε μάλιστα το SafeBae, ο οργανισμός που έφτιαξε η Daisy για την αποτροπή των σεξουαλικών επιθέσεων.

Στις 5 Αυγούστου, η 23χρονη Daisy έδωσε τέλος στη ζωή της. Δεν μπόρεσε ποτέ να διαχειριστεί τον τραυματικό βιασμό της, τον οποίο περιέγραψε το 2016 στο Netflix, στο γνωστό σήμερα ντοκιμαντέρ «Όντρι και Ντέιζι».

Heartbroken mother of Netflix documentary star Daisy Coleman takes her own life four months after her daughter killed herselfhttps://t.co/zLSD295t9K

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 7, 2020