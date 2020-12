Η θεία έδερνε τόσο φριχτά την 7χρονη ανιψιά που οι γιατροί αναγκάστηκαν να της κόψουν το χέρι

Ένα 7χρονο κορίτσι στη Ρωσία πλήρωσε βαριά τη φριχτή κακοποίηση που υπέμεινε για μήνες από τη θεία της.

Τα τραύματά της έμεναν χωρίς φροντίδα και τελικά εμφάνισε νέκρωση στο χέρι, κι έτσι οι γιατροί αναγκάστηκαν να το ακρωτηριάσουν.

Η Aisha Azhygova είχε ακόμα και κατάγματα στο χέρι από τους ξυλοδαρμούς της 36χρονης Makka Ganieva, η οποία αποφάσισε κάποια στιγμή να πάει τη μικρή στο νοσοκομείο.

Ήταν όμως αργά, η γάγγραινα είχε προχωρήσει. Το δεξί της χέρι ήταν «παγωμένο και χωρίς ζωή», όπως το χαρακτήρισαν οι γιατροί στη Μόσχα που αναγκάστηκαν να το κόψουν για να της σώσουν τη ζωή.

Η θεία και μητέρα δύο παιδιών κρίθηκε πρόσφατα ένοχη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 ετών. Η μικρή θα χρειαστεί χρόνια ψυχοθεραπείας για να συνέλθει από τα πάνδεινα που πέρασε στο σπίτι της θείας.

Russian girl, seven, has her arm amputated after regular beatings by her aunt left her with gangrene on untreated wounds https://t.co/n95ckqhzPw

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 4, 2020