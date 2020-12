Τζόνσον για εμβόλιο κατά του κορονοϊού: Φανταστικό! Να πάρουμε τις ζωές μας πίσω

Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, με επίκεντρο τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, κι ενώ σήμερα πήρε έγκριση από τις αρμόδιες αρχές το εμβόλιο της Pfizer/ BioNTech.

«Φανταστικό» έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter, σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, και πρόσθεσε ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη χώρα από την επόμενη εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του επεσήμανε ότι «η προστασία από τα εμβόλια τελικά θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και να θέσουμε ξανά σε κίνηση την οικονομία».

It’s the protection of vaccines that will ultimately allow us to reclaim our lives and get the economy moving again. (2/2)

