Λήξη συναγερμού στο Λονδίνο: Άνοιξαν οι δρόμοι γύρω από τον ουρανοξύστη

Η βρετανική αστυνομία άνοιξε και πάλι την περιοχή γύρω από τον ουρανοξύστη Heron Tower του Λονδίνου ύστερα από την κινητοποίηση των αρχών μετά τον εντοπισμό ύποπτου πακέτου.

«Το πακέτο κρίθηκε ότι δεν ήταν ύποπτο και όλοι οι γύρω δρόμοι άνοιξαν και πάλι», ανέφερε η αστυνομία του Λονδίνου σε ανάρτησή της στο Twitter.

The package has been deemed non-suspicious and all surrounding roads have now been reopened.

Thank you for your patience pic.twitter.com/NU3Tb7FUh8

— City of London Police (@CityPolice) November 30, 2020