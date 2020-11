Βγήκαν μαχαίρια σε εκκλησία στην Καλιφόρνια – Δύο νεκροί

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εκκλησία στην Καλιφόρνια, και πολλοί «τραυματίστηκαν σοβαρά», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Σαν Χοσέ και ο δήμαρχος Σαν Λικάρντο.

«Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες των δύο συμπολιτών μας που υπέκυψαν στην επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκαν στην εκκλησία Grace Baptist Church» έγραψε ο δήμαρχος στο Twitter.

I’ve just deleted a tweet that made reference to the ongoing investigation into the stabbings at Grace Baptist Church this evening. A statement will be coming out shortly from SJPD regarding the status of the investigation and arrest. — Sam Liccardo (@sliccardo) November 23, 2020

Η αστυνομία του Σαν Χοσέ ανέφερε πως ειδοποιήθηκε για επίθεση με μαχαίρι μέσα στην εκκλησία. Επιβεβαίωσε τους δύο θανάτους και γνωστοποίησε πως υπήρχαν και πολλοί τραυματίες, ορισμένοι με απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, έχει γίνει μία σύλληψη σχετικά με την υπόθεση.

Η Αστυνομία διευκρίνισε πως δεν ήταν σε εξέλιξη κάποια λειτουργία την ώρα της επίθεσης, ωστόσο η εκκλησία είχε ανοίξει για να βρουν άστεγοι καταφύγιο από το κρύο.

Two victims have succumbed to their injuries and have been pronounced deceased. — San Jose Police Media Relations (@SJPD_PIO) November 23, 2020

For clarification, no church services were being conducted at the time of the stabbing. Unhoused individuals were brought into the church to get them out of the cold. — San Jose Police Media Relations (@SJPD_PIO) November 23, 2020

(φωτογραφία αρχείου)