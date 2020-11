Τραμπ: «Η Συμφωνία του Παρισιού σχεδιάστηκε για να σκοτώσει την αμερικανική οικονομία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε σήμερα της απόφασής του να αποσύρει τη χώρα του από τη συμφωνία για το κλίμα του Παρισιού, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία "άδικη και μεροληπτική" παρά το γεγονός ότι ο εκλεγμένος διάδοχός του Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε οι ΗΠΑ να επιστρέψουν στη συμφωνία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν επίσημα στις αρχές Νοεμβρίου από τη συμφωνία για το κλίμα του Παρισιού που υπογράφηκε το 2015 από 195 χώρες και η οποία στοχεύει στον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από 2 βαθμούς και να πλησιάσει τον 1,5 βαθμό.

«Απέσυρα τις Ηνωμένες Πολιτείες από την άδικη και μεροληπτική συμφωνία για το κλίμα του Παρισιού, μια πολύ άδικη συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα με την ευκαιρία της διαδικτυακής συνόδου κορυφής της G20 που διοργανώνει η Σαουδική Αραβία.

Το περιβάλλον βρίσκεται, μαζί με την πανδημία της Covid-19, στην ατζέντα των συζητήσεων αυτής της διήμερης συνόδου κορυφής στην οποία μετέχουν οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου υπό την προεδρία της Σαουδικής Αραβίας.

«Η συμφωνία του Παρισιού δεν σχεδιάστηκε για να σώσει το περιβάλλον. Σχεδιάστηκε για να σκοτώσει την αμερικανική οικονομία», κατήγγειλε.

«Αρνούμαι να παραχωρήσω εκατομμύρια αμερικανικές θέσεις εργασίας και να στείλω δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια στους χειρότερους ρυπαντές και περιβαλλοντικούς παραβάτες του κόσμου», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια σιωπηρή αναφορά στην Κίνα, τον εμπορικό αντίπαλό του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπερασπίστηκε τη βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων, αμφισβήτησε την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής και αποδυνάμωσε άλλα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

President Donald Trump used his final G20 summit to defend his decision to withdraw the U.S. from the Paris climate accord pic.twitter.com/WBbwqvSbjd

— Reuters (@Reuters) November 22, 2020