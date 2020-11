Πολωνία: Άνοιξε η βαθύτερη πισίνα στον κόσμο

Η βαθύτερη πισίνα του κόσμο με βάθος 45,5 μέτρων, που προορίζεται για δύτες, άνοιξε αυτό το Σαββατοκύριακο κοντά στη Βαρσοβία.

Το Deepspot, όπως ονομάζεται, περιλαμβάνει υποβρύχια σπήλαια, ερείπια των Μάγια, όπως και ένα μικρό ναυάγιο για εξερευνήσει κανείς.

A 45.5-metre (150-foot) deep diving pool with artificial underwater caves and Mayan ruins, the world's deepest such structure, opened near Warsaw this weekendhttps://t.co/K976FkOIyQ

— AFP News Agency (@AFP) November 22, 2020