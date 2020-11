Η βαλίτσα της φρίκης: 15χρονοι πληρώθηκαν 97 δολάρια για να μεταφέρουν το κομμένο πτώμα 14 αγοριού

Δύο αγόρια 15 χρονών συνελήφθησαν από την αστυνομία της Πόλης του Μεξικού και ομολόγησαν πως είχαν πληρωθεί 97 δολάρια για να μεταφέρουν μια βαλίτσα με το κομμένο πτώμα ενός 14 αγοριού.

Το σώμα του τραγικού Alessandro ήταν μέσα στη βαλίτσα και οι José Rodrigo και Darwin Azael, 15 χρονών αμφότεροι, αποκάλυψαν πως είχαν πληρωθεί για να αφήσουν τη βαλίτσα σε ερημικό σημείο.

Τους δύο νεαρούς έκανε τσακωτούς μια νέα αστυνομική υπηρεσία στην Πόλη του Μεξικού (Μονάδα C5), όπου παρακολουθούν επί 24ωρου βάσης τις κάμερες ασφαλείας στην πόλη.

Οι αστυνομικοί είδαν δύο νεαρούς να μεταφέρουν μια μεγάλη βαλίτσα, να την εγκαταλείπουν μπροστά από εγκαταλειμμένο σπίτι και να το βάζουν βιαστικά στα πόδια. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν λίγες ώρες αργότερα.

Η σορός ανήκε σε έναν 14χρονο, θύμα απαγωγής που στραγγαλίστηκε όταν οι γονείς του δεν μπόρεσαν να βρουν τα λεφτά για τα λύτρα.

Ο τραγικός Alessandro απήχθη το βραδάκι της Τρίτης, φεύγοντας από γήπεδο ποδοσφαίρου όπου έκανε προπόνηση. Ένοπλοι άντρες κατέφτασαν πάνω σε δύο μοτοσικλέτες και τον ανάγκασαν να μπει σε ένα ταξί.

Η εφημερίδα «El Universal» αναφέρει πως ο πατέρας του αγοριού δεν επικοινώνησε με την αστυνομία, θέλοντας να χειριστεί μόνος την απαγωγή του γιου του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι απαγωγείς ζήτησαν λύτρα 39.000 δολαρίων.

Οι δύο πλευρές δεν ήρθαν σε συμφωνία, παρά τις διαπραγματεύσεις, και κάποια στιγμή οι δράστες σταμάτησαν να σηκώνουν τηλέφωνα.

