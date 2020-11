Εικόνες που συγκινούν: 4χρονη ανασύρθηκε ζωντανή τέσσερις μέρες μετά τον σεισμό στη Σμύρνη

Μετά την 3χρονη Ελίφ, που βγήκε ζωντανή από τα ερείπια του σπιτιού της, στη Σμύρνη, χαμόγελα και ελπίδα σκόρπισε σήμερα ακόμα μία διάσωση, αυτή τη φορά ενός 4χρονου κοριτσιού που ανασύρθηκε ζωντανό μέσα από τα συντρίμμια 92 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της Παρασκευής.

Οι διασώστες της Υπηρεσίας Φυσικών Καταστροφών επιχείρησαν μέσα στο γκρεμισμένο κτίριο, στη Σμύρνη, προσπαθώντας να ανοίξουν χώρο για να βγει η μικρή Ayla.

«Ήταν σαν μην είχε βρεθεί ποτέ μέσα στα ερείπια. Χαμογελούσε την ώρα που τη βγάζαμε, μας ζήτησε νερό» περιέγραψαν σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Οι εικόνες με τον διασώστη να αγκαλιάζει το κεφάλι της μέσα στα συντρίμμια, η στιγμή που άπλωσε το χέρι της, χωρίς καν η ίδια να φαίνεται, και έπιασε το χέρι του διασώστη, η στιγμή που βγήκε στο φως, αποτυπώθηκαν στον φωτογραφικό φακό και προκαλούν ανατριχίλα.

The officer who rescued #Ayla Gezgin: "It was as she was never under the wreckage. She was smiling as she came out of the wreckage."

He asked us for water 😊 pic.twitter.com/b1pu5l5YYF

— Yusuf İşler (@yusufislereng1) November 3, 2020