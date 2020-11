Ο Έντουαρντ Σνόουντεν θέλει να γίνει... Ρώσος πολίτης

Μέσω ανάρτησής του στον λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter, ο πρώην συνεργάτης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ, Έντουαρντ Σνόουντεν, ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει αίτηση για να αποκτήσει τη ρωσική υπηκοότητα και να γίνει έτσι κάτοχος διπλή αμερικανο-ρωσικής υπηκοότητας.

«Εγώ και η σύζυγός μου δεν έχουμε την παραμικρή επιθυμία να αποχωριστούμε τον γιό μας. Να γιατί στην εποχή της πανδημίας και των κλειστών συνόρων θα υποβάλλουμε αίτηση για την απόκτηση διπλής αμερικανο-ρωσικής υπηκοότητας», έγραψε ο Σνόουντεν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ίδιος και η γυναίκα του, η Λίντσι Μιλς, «θα παραμείνουν Αμερικανοί» και θα διαπαιδαγωγήσουν τον γιό τους «με όλες τις αξίες της Αμερικής» , συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας να λέει τη γνώμη του. «Με ανυπομονησία περιμένω εκείνη την ημέρα που θα μπορώ να επιστρέψω στις ΗΠΑ, ώστε όλη μας η οικογένεια να επανενωθεί».

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e

— Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020