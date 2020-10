«Ψύχραιμος» 26χρονος έκλεψε μπουλντόζα και κατεδάφισε πινακίδες υποστήριξης στον Μπάιντεν

Ένας άντρας από τη Φλόριντα των ΗΠΑ έκλεψε μια μπουλντόζα, με την οποία ισοπέδωσε τις προεκλογικές πινακίδες υποστήριξης στον Τζο Μπάιντεν από τις αυλές των σπιτιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 26χρονος James Blight κατηγορείται ότι παραβίασε χώρο φύλαξης και έκλεψε έναν εκσκαφέα, με τον οποίο γκρέμισε τις πινακίδες του υποψηφίου των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, την ώρα που ο κόσμος παρακολουθούσε αποσβολωμένος.

Florida man brings bulldozer onto family property to rip up @JoeBiden sign. Family responds by planting 20 more signs. See full story on @BN9 pic.twitter.com/OLHZjlwdFP

«Έπινα ουίσκι όλη μέρα και δεν θυμάμαι τι έγινε», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Haines City όταν τον συνέλαβαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού Bay News 9.

Ο Blight έριξε κάτω και ένα σήμα της τροχαίας. «Είναι τρελό ότι ένας ενήλικας θεώρησε σωστό να καταστρέψει την περιουσία κάποιου άλλου επειδή έχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Jim Elensky.

“What does the President have to say about this?” Haines City resident upset about destroyed property after @realDonaldTrump supporter tore down his fence to take @JoeBiden sign from his yard. Full story on @BN9 pic.twitter.com/6agYf6E6OZ

— Ashonti Ford TV (@AshontiFordBN9) October 26, 2020