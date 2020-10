Νέα φωτογραφία της Μελάνια φουντώνει τα σενάρια περί σωσία της

Μια νέα φωτογραφία του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ πυροδοτεί ξανά θεωρίες συνωμοσίας για τη γυναίκα που υποδύεται υποτίθεται την Πρώτη Κυρία.

Η φωτογραφία προέρχεται από τις 22 Οκτωβρίου και δείχνει τον Ντόναλντ και τη Μελάνια να επιβιβάζονται στο Marine One από τον Λευκό Οίκο.

Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν μαζί μετά την πρόσφατη περιπέτειά τους με τον κορονοϊό.

Trump is so pathetic that when he can't con his wife to go out with him, he has a body double that stands in. #fakemelania pic.twitter.com/d1UCs53hOE

— VOTE! (@TreeExploder) October 25, 2020