Χαροπαλεύει 41χρονη μετά από «μυστηριώδη πάθηση» που κόλλησε στην Τουρκία

Μάχη για τη ζωή της δίνει μια 41χρονη Βρετανή που κατέρρευσε χτυπημένη από «μυστηριώδη πάθηση», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στην Τουρκία.

Η Michaela Heathcote πήγε στην Τουρκία τον Σεπτέμβριο για να δει από κοντά ένα διαμέρισμα που ήθελε να νοικιάσει.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, της απαγόρευσαν να επιβιβαστεί στην πτήση για Αγγλία εξαιτίας της υψηλής της θερμοκρασίας. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε έκτοτε και πλέον είναι σε μηχανική υποστήριξη χωρίς τις αισθήσεις της.

Ο 22χρονος γιος της, Jordan, μαζεύει τώρα λεφτά με τη βοήθεια του κόσμου για να καλυφθούν τα ιατρικά έξοδα, που αγγίζουν το ποσό των 6.000 τουρκικών λιρών (643 ευρώ) τη μέρα.

