Το ζευγάρι που ζει γυρνώντας ροζ βίντεο όπως τα θέλει ο... πελάτης

Υπάρχουν πράγματα στην επικράτεια του σεξ που δεν φαντάζονται οι αμύητοι σε ανομολόγητες πράξεις και αυτά ακριβώς ενσαρκώνει στην καθημερινότητά του ένα ζευγάρι.

Το φάσμα του φετιχισμού είναι εξάλλου εκτεταμένο και δεν είναι όλα για όλους.

Αυτό κάνουν όμως οι Dan και Rhiannon εδώ και χρόνια. Το ζευγάρι από το Λος Άντζελες και η εταιρία τους Anatomik Media βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις του «κατά παραγγελία πορνό», όπως το αποκαλούν, εκεί δηλαδή που δύσκολα μπορεί να φτάσει η παραδοσιακή συνουσία.

«Κανένα αίτημα δεν είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό – ή παράξενο», αναφέρουν ρητά στην ιστοσελίδα τους, «το τρελό είναι πολύ υποκειμενικό», σπεύδουν να συνεχίσουν.

Το ζευγάρι ίδρυσε την Anatomik πριν από μια δεκαετία, όσο το online πορνό κέρδιζε δηλαδή ολοένα και περισσότερο έδαφος. Αυτοί όμως δημιουργούν ερωτικά βίντεο κατά παραγγελία και οι παραγγελίες των πελατών μπορούν να γίνουν πολύ ιδιαίτερες.

Ο κόσμος επικοινωνεί μαζί τους με τη βασική ιδέα τους και το ζευγάρι αναλαμβάνει να τη φέρει στη ζωή, συζητώντας τις λεπτομέρειες, τα πώς και τα γιατί. Η δουλειά πάει πια τόσο καλά που είναι κλεισμένοι για μήνες.

