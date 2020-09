Εξοργιστικό βίντεο: Πήρε το αδέσποτο μια τρυφερή αγκαλιά και… το πέταξε από τη γέφυρα

Ένας Ινδός παίρνει ένα αδέσποτο σκυλί αγκαλιά μόνο και μόνο για να το πετάξει από ψηλά στο νερό.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε λίμνη της Μποπάλ στην κεντρική Ινδία και έφερε μεγάλη αναταραχή στη χώρα.

Και ήταν μάλιστα η οργή του κόσμου που ανάγκασε την αστυνομία της περιοχής να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον 29χρονο Salman Khan, ο οποίος συνελήφθη τελικά.

This just hurts your gut. Incident from Bhopal,MP where a man just picks a stray that's trusting him and throws it down into the lake 😞😞 pic.twitter.com/VP8aLgYjG6

