Απορριμματοφόρο μπήκε σε σπίτι στο Λονδίνο – Νεκρός ο οδηγός, 11χρονος δίνει μάχη για ζωή

Ένας νεκρός και ένα παιδί σε πολύ σοβαρή κατάσταση είναι ο τραγικός απολογισμός ενός περιστατικού που συγκλονίζει το Λονδίνο.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, το απορριμματοφόρο έπεσε σε ένα σπίτι στο νοτιο-ανατολικό Λονδίνο τη Δευτέρα το πρωί, μετά τις 8:00.

Ο οδηγός του οχήματος έχασε επιτόπου τη ζωή του, ενώ ένας 11χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Specialist Urban Search & Rescue crews are dealing with a serious road traffic collision in #Kidbrooke. A lorry and a car have collided & it has resulted in structural damage to a residential home. Please avoid the area 📷 @Paullu518 https://t.co/r8mw2kznNd pic.twitter.com/Qm5CioBxLN

