Ο κυκλώνας Χάνα πλησιάζει το Τέξας και οι αρχές ενημερώνουν για «απειλητικές για την ζωή πλημμύρες»

Το Τέξας ετοιμάζεται για την έλευση του κυκλώνα Hanna, του πρώτου της περιόδου των κυκλώνων για το 2020 στον Ατλαντικό Ωκεανό, που μπορεί να προκαλέσει μεγάλες πλημμύρες, προειδοποίησαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Ο κυκλώνας πλησιάζει την νότια ακτή του Τέξας, ανακοίνωσε το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) στο τελευταίο δελτίο του, εκδίδοντας προειδοποίηση για πλημμύρες.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην τροχιά του κυκλώνα «να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευθούν και να παρακολουθούν ενδεχόμενες εντολές εκκένωσης και άλλες συστάσεις των τοπικών αρχών».

Outter rainbands of #Hanna are coming ashore in Texas this morning. These bands can contain intense rainfall, strong wind, and isolated tornadoes! Follow @NWSCorpus @NWSBrownsville and @NWSHouston for updates. https://t.co/iUb2gKaCs4

— National Weather Service (@NWS) July 25, 2020