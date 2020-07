Η «γυμνή Αθηνά» που άφησε άφωνους τους αστυνομικούς στο Πόρτλαντ

Έναν ασυνήθιστο και σίγουρα… καθηλωτικό τρόπο διαμαρτυρίας, επέλεξε μια νεαρή γυναίκα στο Πόρτλαντ, προκειμένου να φωνάξει κατά της αστυνομικής βίας με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Και η αλήθεια είναι πως έκανε πολύ μεγάλο θόρυβο διότι έχει γίνει viral τόσο η δική της διαμαρτυρία όσο και η αντίδραση των αστυνομικών του Πόρτλαντ που πιθανότατα δεν ήταν έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια διαμαρτυρία.

Η νεαρή γυναίκα εμφανίστηκε από το πουθενά σε κεντρικό δρόμο της πόλης, στάθηκε λίγο πιο μπροστά από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών και έτσι γυμνή παρέμεινε μπροστά από τους αστυνομικούς για περίπου 15 λεπτά. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, η γυναίκα έκανε και διάφορες ασκήσεις γιόγκα και μπαλέτου.

