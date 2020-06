Επίθεση στο Πακιστάν: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο Χρηματιστήριο

Ένοπλοι μπήκαν πριν λίγο στο κτίριο που στεγάζεται το Χρηματιστήριο του Πακιστάν και άνοιξαν πυρ. Ακολούθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών και σύμφωνα με την Αστυνομία οι 4 δράστες έπεσαν νεκροί.

Ακόμα παραμένει άγνωστο αν υπήρχαν κι άλλοι δράστες και κατάφεραν να διαφύγουν.

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν στο κτίριο με χειροβομβίδες και όπλα, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης. Στο κτίριο αυτό, το οποίο συνιστά ζώνη υψίστης ασφαλείας, στεγάζονται επίσης τα κεντρικά γραφεία πολλών ιδιωτικών τραπεζών.

«Τέσσερις δράστες σκοτώθηκαν, είχαν έρθει με ένα ασημί αυτοκίνητο Corolla» δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Καράτσι Γουλάμ Νάμπι Μέμον σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που επικαλείται το Reuters και το AFP.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχαν κι άλλοι επιτιθέμενοι οι οποίοι διαφεύγουν.

Video from inside the Pakistan Stock Exchange building - intense firing can be heard pic.twitter.com/7xxYW92nHo

— omar r quraishi (@omar_quraishi) June 29, 2020