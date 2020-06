Βρετανία: 3 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Ρέντινγκ

Συναγερμός σήμανε στη Βρετανία καθώς σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι στο Ρέντινγκ, με αποτέλεσμα να πεθάνουν τρεις άνθρωποι και άλλοι δύο να έχουν τραυματιστεί και να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Telegraph.

What we know so far about the Forbury Gardens stabbing:

🔴 3 people are dead and at least two in hospital

🔴 Police treating attack as random

🔴 Paramedics and air ambulance are treating the wounded

All the latest here 👇#rdgukhttps://t.co/mfD2cRsg8B

— The Telegraph (@Telegraph) June 20, 2020