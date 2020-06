Βρετανία: Διαδηλωτές γκρέμισαν άγαλμα δουλεμπόρου του 17ου αιώνα

Οι διαδηλωτές του Black Lives Matters στο Μπρίστολ γκρέμισαν ένα άγαλμα του δουλεμπόρου Έντουαρντ Κόλστον, μετά από πορεία που πραγματοποιήθηκε για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Οι διαδηλωτές έδεσαν ένα σχοινί στο άγαλμα που βρισκόταν στην λεωφόρο Colston με αποτέλεσμα να το γκρεμίσουν, με το πλήθος να επευφημεί ξέφρενα.

This happened a few moments ago.

The Edward Colston statue has been pulled down. pic.twitter.com/E0BUxVHonc

— BBC Radio Bristol (@bbcrb) June 7, 2020