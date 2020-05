Έκοψαν παρουσιάστρια του BBC γιατί τα είπε έξω από τα δόντια για τον Μπόρις Τζόνσον

Τα σχόλια της δημοσιογράφου του BBC Emily Maitlis για τον τρόπο που χειρίστηκε η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον το ταξίδι που έκανε, εν μέσω καραντίνας , ο σύμβουλός του Dominic Cummings, έκαναν έξαλλους τους υπεύθυνους του καναλιού.

Έτσι η κεντρική παρουσιάστρια του Newsnight αντικαταστάθηκε χθες από την συνάδελφό της Katie Razzall.

Η Maitlis απευθυνόμενη στους τηλεθεατές αναφέρθηκε στην παρανομία, όπως είπε, του Cummings, κάτι που η Βρετανία είδε, όχι όμως και η κυβέρνηση. Σχολίασε μάλιστα ότι αυτή η συμπεριφορά θα στοιχίσει στον Μπόρις Τζόνσον και έκανε τους Βρετανούς να νιώθουν χαζοί που έμειναν κλεισμένοι στο σπίτι τους, ακολουθώντας τους κανόνες της καραντίνας.

So grateful to my friend and excellent colleague @katierazz for stepping in this evening . She did so because I asked for the night off -knowing tonight’s prog would be in the most excellent hands 🖐 #newsnight https://t.co/0ZkH2KbzBF

— emily m (@maitlis) May 28, 2020