Τραγωδία στον Καναδά, μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκε σε συντριβή αεροσκάφους επιδείξεων

Τραγικό θάνατο βρήκε μέλος του αεροπορικού σμήνους επιδείξεων της Πολεμικής Αεροπορίας του Καναδά Snowbirds, όταν ένα από τα αεροσκάφη που έκανε ακροβατικά, ως «ένεση αισιοδοξίας» στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, συνετρίβη στην περιοχή Kamloops, στη Βρετανική Κολομβία.

Νεκρή είναι η Jennifer Casey ενώ σοβαρά τραυματίστηκε το δεύτερο μέλος του πληρώματος του αεροσκάφους, ο Richard MacDougall.

Όπως μεταδίδει το Reuters, βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας καταγράφει δύο από τα μονοκινητήρια Canadair Tutor να απογειώνονται.

Here's a video that was sent to us at @RadioNLNews from earlier this morning. #Kamloops pic.twitter.com/hc61YWscmQ — Victor Mario Kaisar (@supermario_47) May 17, 2020

Το ένα συντρίβεται στο έδαφος σχεδόν αμέσως και εκρήγνυται αμέσως μετά την εκτόξευση του κυβερνήτη.

The RCAF has suffered another tragic loss of a dedicated member of the RCAF team. We are deeply saddened and grieve alongside Jenn’s family and friends. Our thoughts are also with the loved ones of Captain MacDougall. We hope for a swift recovery from his injuries. - Comd RCAF pic.twitter.com/UZKJa6OT3S — CF Snowbirds (@CFSnowbirds) May 18, 2020

«Ένα μέλος των καναδικών Snowbirds έχασε τη ζωή του κι ακόμα ένα τραυματίστηκε σοβαρά» ανέφεραν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Καναδά στο Twitter.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε σπίτι, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.

Heartbreaking. Captain Jennifer Casey is now the 8th Service Person (1 RCMP, 6 HMCS Fredericton) to have lost their life in service to their country in the last few weeks 😢 💔 RIP Captain Casey Prayers to the surviving Pilot 🙏🏼#CFsnowbirds #snowbirds #Kamloops #YKA pic.twitter.com/4OihpPP88P — Junior Night in Manitoba 🥅🌾 (@JuniorNightMB) May 18, 2020

Τη θλίψη του για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας του Καναδά.