Τένις από ταράτσα σε ταράτσα: Το βίντεο της καραντίνας που έγινε viral

Οι αθλητές του τένις, όπως και πολλών άλλων αθλημάτων, γίνονται ιδιαίτερα εφευρετικοί αναζητώντας τρόπους και χώρους προπόνησης καθώς τα γήπεδα είναι κλειστά και οι συναντήσεις απαγορεύονται.

Δύο κορίτσια στην Ιταλία φαίνεται πως βρήκαν μία πολύ πρωτότυπη λύση και σίγουρα πέρασαν την αναζήτηση τρόπων να είμαστε κοντά τηρώντας τις αποστάσεις, λόγω κορονοϊού, σε άλλα επίπεδα: Έπαιξαν τένις από ταράτσα σε ταράτσα.

Το τένις κλαμπ στη μικρή πόλη Finale Ligure, στη βόρεια Ιταλία, έκλεισε στις αρχές Μαρτίου, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού. Οι προπονητές του κάλεσαν τους αθλητές να βάλουν μπόλικη φαντασία προσπαθώντας να βρουν τρόπους να συνεχίσουν την προπόνησή τους αλλά και να βιντεοσκοπήσουν την προσπάθειά τους.

Το αποτέλεσμα ήταν σειρά βίντεο στην ιστοσελίδα του ομίλου στο Facebook, με τους αθλητές να παίζουν ακόμα και μέσα στα σπίτια τους. Ένα όμως ξεχώρισε και τράβηξε την προσοχή παικτών και fans σε όλο τον κόσμο, όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η 14χρονη Vittoria και η 11χρονη Carola ανέβηκαν στις ταράτσες των σπιτιών τους κι έπαιξαν τένις με το... δρόμο ανάμεσά τους.

"This is next level #TennisAtHome! I don't think this can be topped. Keep the ball deep," tweeted former top world player Tracy Austin, commenting on the Italian women playing cross-street rooftop tennis

— AFP_Sport (@AFP_Sport) April 18, 2020