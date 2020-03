Κορονοϊός: Εφημερίδα στην Αυστραλία κυκλοφόρησε με ένθετο χαρτί υγείας

Τα χαρτιά υγείας έχουν εξαφανιστεί στην Αυστραλία, όπου ο πανικός για την εξάπλωση του κορονοϊού κατέλαβε τους πολίτες και τους οδήγησε σε μαζικές αγορές, με αποτέλεσμα τα ράφια να αδειάσουν.

Έτσι, μπορεί κανείς να καταλάβει τον πανικό για την επάρκεια του συγκεκριμένου προϊόντος πρώτης ανάγκης όταν ένα φορτηγό που μετέφερε χαρτιά υγείας τυλίχτηκε στις φλόγες στο Μπρισμπέιν.

Οι καταναλωτές αγοράζουν μαζικά χαρτιά υγείας όλη την εβδομάδα και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ Woolworths και Coles υποχρεώθηκαν να βάλουν πλαφόν-τα 4 πακέτα- στις ποσότητες που δικαιούται να αγοράζει ο καταναλωτής.

Η κυβέρνηση κάλεσε τους καταναλωτές να μην αποθηκεύουν χαρτιά υγείας και ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον έφθασε στο σημείο να επιχειρήσει να καθησυχάσει τους καταναλωτές για την επάρκεια των χαρτιών.

Ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα έχει ανέλθει σε 53, ενώ σημειώθηκαν και δύο θάνατοι.

Footage of the Gateway Bridge semi-trailer fire overnight, from the perspective of a Queensland police officer's body-worn camera. The truck was carrying hand towels, wood and toilet paper - a precious commodity across the country. @brisbanetimes @QldPolice #ToiletPaperEmergency pic.twitter.com/V5xscokuCD

— Toby Crockford (@tobycrockford23) March 5, 2020