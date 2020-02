Τραγωδία στην Αυστραλία, πατέρας με τα τρία παιδιά του κάηκαν ζωντανοί μέσα στο αυτοκίνητό τους

Τραγωδία με τέσσερις ανθρώπους που κάηκαν ζωντανοί- ανάμεσά τους τρία παιδιά - συγκλονίζει την Αυστραλία. Το ζευγάρι στο επίκεντρο της τραγωδίας είναι ο πρώην παίκτης του ράγκμπι Rowan Baxter και η σύζυγός του Hannah.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, πατέρας και παιδιά βρήκαν τραγικό θάνατο από φωτιά μέσα στο αυτοκίνητό τους, στο Μπρισμπέιν, ενώ η Hannah μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Όπως γράφει η εφημερίδα «The Australian», το ζευγάρι βρισκόταν εν μέσω διαφωνίας αναφορικά με την κηδεμονία των παιδιών, ενώ γείτονές τους λένε πως έμοιαζαν με μια οποιαδήποτε «κανονική» οικογένεια μέχρι το τραγικό περιστατικό.

Η οικογένεια ζούσε στην περιοχή Carindale, αλλά τον Δεκέμβριο η μητέρα και τα τρία παιδιά μετακόμισαν και ο πατέρας φαίνεται να ζούσε μόνος έκτοτε.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που είχε τη γυναίκα να πετάγεται έξω από ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο με παιδιά μέσα και να πέφτει στο έδαφος φωνάζοντας «μου έριξε πετρέλαιο!»

Οι κάτοικοι έτρεξαν έξω από τα σπίτια τους έχοντας ακούσει έναν θόρυβο που έμοιαζε με έκρηξη φιάλης υγραερίου και είδαν το αυτοκίνητο να καίγεται.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τη μητέρα να φωνάζει «μου έριξε πετρέλαιο!» κι αμέσως μετά ακούστηκαν κι άλλες εκρήξεις.

«Δεν μπορούσες πια να πλησιάσεις το όχημα, δεν υπήρχε ελπίδα» ανέφερε ένας περίοικος, ενώ το αυτοκίνητο εξακολουθούσε να κινείται αργά ανεξέλεγκτο στον δρόμο, καθώς καιγόταν.

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, Πυροσβεστική και νοσηλευτές, ενώ το αυτοκίνητο καιγόταν και κάποια από τα θύματα ήταν ακόμα μέσα.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Μπρισμπέιν δήλωσε στους δημοσιογράφους πως οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς είναι σε εξέλιξη. «Δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς πώς ξεκίνησε, οπότε δεν είμαστε ακόμα σε θέση να μιλήσουμε για ανθρωποκτονία και αυτοκτονία ή τραγικό δυστύχημα» δήλωσε. «Αυτό ακριβώς διερευνούμε, τι ακριβώς συνέβη».

Επιβεβαίωσε πάντως πως μέσα στο όχημα βρίσκονταν τρία παιδιά, κάτω των 10 ετών, κι ένας ενήλικος άνδρας.

#BREAKING: Rowan Baxter, who was part of the NZ Warriors’ NRL squad in the mid-2000s and his wife Hannah have been named as the couple at the centre of the incident. #CampHillhttps://t.co/TkLRYYom3r

— The Australian (@australian) February 19, 2020