Πέθανε ηθοποιός του «Sex and the City»

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Lynn Cohen, η οποία έγινε ευρέως γνωστή ως «Magda» από την τηλεοπτική σειρά «Sex and the City» πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε από τον μάνατζέρ της, Josh Pultz. Η Lynn Cohen γεννήθηκε στο Μιζούρι των ΗΠΑ ΤΟ 1933.

Η Cohen εμφανίστηκε σε συνολικά 13 επεισόδια του «Sex and the City», μεταξύ 2000 και 2004, ενώ έπαιξε και στις δύο ταινίες που έγιναν για τη δημοφιλή σειρά. Στην πολυετή της καριέρα είχε κάνει πολλές εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Law and Order».