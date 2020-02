Δραματική διάσωση οδηγού από φλεγόμενο αυτοκίνητο

Ένα συγκλονιστικό βίντεο με την διάσωση οδηγού από το φλεγόμενό αμάξι του καταγράφηκε σε βίντεο την Τετάρτη, στη Φλόριντα.

Συγκεκριμένα, ένας οδηγός αγωνιζόταν να απεγκλωβιστεί από το φορτηγάκι του, το οποίο είχε παραδοθεί στις φλόγες, μετά από τρακάρισμα με άλλο όχημα.

Ένας περαστικός, ο Jim Angulo, ο οποίος κατέγραψε τις συγκλονιστικές εικόνες, αρχικά φώναξε στον άντρα να βγει από το φορτηγό. Όταν ο οδηγός απάντησε ότι έχει κολλήσει, ο περαστικός έτρεξε προς το όχημα για να τον βοηθήσει.

«Είδα 20 άτομα με τα κινητά τους τηλέφωνα να μην κάνουν τίποτα», δήλωσε στο WSVN-TV και τόνισε: «Τότε είπα, ''είναι δικό μου θέμα'' και έτρεξα προς το μέρος του».

Ο Jim Angulo,πρόσθεσε πως άλλος ένας άνθρωπος παρενέβη, για να τραβήξει τον οδηγό από τα συντρίμμια.

Ο οδηγός υπέστη εγκαύματα στα πόδια του στη φωτιά.

Δείτε το βίντεο:

HIGHWAY SCARE: Dramatic video from an eyewitness shows a driver in Florida, trapped inside a burning vehicle following a crash, with good Samaritans pulling the man to safety after he kicked out the car's window https://t.co/PzlXkNDczQ pic.twitter.com/GpRXaQACCq

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) February 15, 2020