Αμαξοστοιχία εκτροχιάσθηκε κοντά στο Μιλάνο – Νεκροί και τραυματίες

Μια αμαξοστοιχία εκτροχιάσθηκε κοντά στο Μιλάνο, μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης τα οποία κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και για τραυματίες.

Συγκεκριμένα, αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας εκτροχιάσθηκε σήμερα κοντά στην πόλη Λόντι, σε απόσταση περίπου 50 χλμ. νότια του Μιλάνου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή ανάμεσα στο Μιλάνο και την Μπολόνια, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, διασώστες έκαναν γνωστό πως ο οδηγός της αμαξοστοιχίας σκοτώθηκε και πως υπάρχουν 30 ελαφρά τραυματίες μεταξύ των επιβατών.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλείται, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, διασώστες που είπαν ότι έχασαν τη ζωή τους οι δύο μηχανοδηγοί της αμαξοστοιχίας.

Σύμφωνα με τις πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου, η αμαξοστοιχία πραγματοποιούσε δρομολόγιο ανάμεσα στο Μιλάνο και το Σαλέρνο, στη νότια Ιταλία.

#Italy, #Frecciarossa 9595 high-speed train (#Milano-#Bologna line) derails in #Lodi. Train driver died, one person is missing, 30 injured - none of them seriously. Two cars got off the rails. All trains were routed on the conventional line. https://t.co/q9tei8vrWX

