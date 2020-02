Τραγωδία στην Τουρκία: Διασώστες καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα ενώ αναζητούσαν αγνοούμενους

Είκοσι ένας διασώστες, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hurriyet, βρήκαν σήμερα τραγικό θάνατο στην Τουρκία καθώς καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα ενώ βρίσκονταν σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αναζητώντας δύο αγνοούμενους, που είχαν χαθεί σε προηγούμενη χιονοστιβάδα.

Οι πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών παραμένουν συγκεχυμένες, καθώς η Hurriyet κάνει λόγο για είκοσι έναν νεκρούς, επικαλούμενη τοπικό κυβερνήτη, ενώ το πρακτορείο Anadolu μεταδίδει πως οι νεκροί είναι 12, και το Al Jazzera πως είναι 13.

Τα σωστικά συνεργεία, σύμφωνα με το Al Jazeera, κλήθηκαν σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Bahcesehir, στην επαρχία Βαν, όπου σημειώθηκε χιονοστιβάδα αργά χθες Τρίτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι.

Ο Meki Arvas, δήμαρχος της Bahcesaray, ανακοίνωσε πως τουλάχιστον είκοσι διασώστες ακόμα παραμένουν θαμμένοι κάτω από το χιόνι.

Ο κυβερνήτης Mehmet Emin Bilmez δήλωσε πως είκοσι πέντε διασώστες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η πρώτη χιονοστιβάδα έθαψε στο χιόνι ένα εκχιονιστικό κι ένα μικρό λεωφορείο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι και να αγνοούνται ακόμα δύο. Ο χειριστής του οχήματος και επτά επιβάτες διασώθηκαν.

