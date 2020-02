Τουρκία: Λεωφορείο καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα, τουλάχιστον 4 νεκροί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε μικρό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν, στην ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η χιονοστιβάδα δημιουργήθηκε στην τοποθεσία Μπαχτσεσαράι της επαρχίας Βαν, μια περιοχή που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Τουρκίας όπου οι καιρικές συνθήκες είναι σκληρές τον χειμώνα.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Βαν, Μεχμέτ Εμίν Μπιλνέζ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δήλωσε ότι οι διασώστες ανέσυραν από το όχημα πέντε επιβάτες ζωντανούς και βρήκαν τέσσερα πτώματα.

Το Anadolu μετέδωσε ότι 10 με 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, επέβαιναν στο όχημα τη στιγμή του τραγικού γεγονότος.

Οι εικόνες που μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν δεκάδες διασώστες και χωρικούς να σκάβουν με φτυάρια μέσα στο χιόνι αναζητώντας επιζήσαντες.

Crews deployed to save passengers from bus buried under avalanche in eastern Turkey https://t.co/e01qBpC790

— DAILY SABAH (@DailySabah) February 4, 2020