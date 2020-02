Ερντογάν για το σκίσιμο της σημαίας από τον Λαγό: Δεν θεωρώ ότι το έκανε στο όνομα όλης της Ελλάδας

«Αποτελεί ένδειξη μίας δικής του ατιμίας. Δεν θεωρώ ότι το έκανε στο όνομα όλης της Ελλάδας» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξερχόμενος από την κοινοβουλευτική ομάδα, όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το σκίσιμο της τουρκικής σημαίας από τον ευρωβουλευτή Γιάννη Λαγό.

Το σκίσιμο της τουρκικής σημαίας από τον Έλληνα ευρωβουλευτή Γιάννη Λαγό έγινε πρωτοσέλιδο στις τουρκικές και τουρκοκυπριακές εφημερίδες όπως αναφέρει το sigmalive.com και σχολιάζεται με μηνύματα οργής και εκδίκησης από Τούρκους χρήστες του διαδικτύου.

Eν τv μεταξύ τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Γενική Εισαγγελία στην Άγκυρα ξεκίνησε έρευνα εναντίον του Λαγού.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γιάννης Λαγός κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο Ευρωκοινοβούλιο έσκισε μια χάρτινη σημαία της Τουρκίας, αντιδρώντας στην κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά νησιά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Σε μήνυμά του στο Twitter o Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αυτά τα ρατσιστικά κεφάλια γνωρίζουν καλύτερα πώς σπάμε τα χέρια καρφώνοντας την ένδοξη σημαία μας και πώς τους πετάμε στη θάλασσα. Τα κακομαθημένα παιδιά και οι ρατσιστές της Ευρώπης θα πρέπει να μάθουν τα όριά τους. Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να πει ‘σταμάτα’ στον αντι-ισλαμισμό και το ρατσισμό».

These racist minds know better than anybody how we crash and kick out to the sea those who dare attack our glorious flag. Europe’s spoiled and racist children should know their place. Europe must put an end to racism and animosity against Islam. pic.twitter.com/s8EUpRtLqz

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 30, 2020