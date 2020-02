Αθωώθηκε 20χρονη που μαχαίρωσε και σκότωσε τον πατέρα της, που την κακοποιούσε

Αθώα για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κρίθηκε μία γυναίκα στη Βρετανία, η οποία μαχαίρωσε και σκότωσε τον πατέρα της, που την κακοποιούσε.

Η 20χρονη Jessica Breeze αρνήθηκε πως σκότωσε τον 49χρονο Colin Brady στο σπίτι τους στο Μίντλεσμπρο τον Ιούνιο, έπειτα από άγριο καβγά.

Η Breeze δήλωσε στο δικαστήριο πως ο «χειριστικός» Brady την είχε χτυπήσει και είχε απειλήσει να σκοτώσει την ίδια και τη μητέρα της.

Η νεαρή νοσηλεύτρια, που μαχαίρωσε τον 49χρονο στην πλάτη με μαχαίρι της κουζίνας, κρίθηκε αθώα χθες. Η ίδια άκουσε κλαίγοντας με λυγμούς την απόφαση του δικαστηρίου.

Η Breeze είχε περιγράψει τον πατέρα της ως «χειριστικό» και είχε περιγράψει πώς «έσπαγε το σπίτι» εάν εκείνη επέστρεφε αργά.

Ως προς το αν είχε καταγγείλει ποτέ την κακοποίηση στην Αστυνομία, απάντησε: «Όχι, φοβόμουν. Πίστευα πως είναι άσκοπο».

Ο Brady πέθανε από αιμορραγία στο νοσοκομείο James Cook, έχοντας τραύμα βάθους 18 εκατοστών στον αριστερό πνεύμονα.

