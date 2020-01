Απάτησε την έγκυο σύντροφό του με τρεις γυναίκες και εκείνη τον συγχώρησε: «Πήρα την καλύτερη απόφαση»

Μία γυναίκα αποφάσισε να συγχωρέσει τον σύντροφό της, ο οποίος παραδέχθηκε ότι την απάτησε με τρεις γυναίκες, ενώ εκείνη ήταν έξι μηνών έγκυος.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η 39χρονη Valencia Cy, από το δυτικό Λονδίνο νόμιζε ότι γνώρισε τον έναν και μοναδικό, στο πρόσωπο του συνομήλικου Jino Muzongo.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2012 μέσω του Facebook, με την 39χρονη να φοβάται αρχικά να προχωρήσει τη σχέση καθώς είχε ήδη πληγωθεί.

Ένα χρόνο αργότερα η Valencia και ο Jino επέλεξαν να ζήσουν μαζί, αλλά τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται.

Η Valencia, που είχε ήδη έξι παιδιά από δύο προηγούμενες σχέσεις της, βρήκε... ερωτικά μηνύματα από άλλη γυναίκα στο κινητό του άντρα της.

Αμέσως ρώτησε τον Jino αν την απάτησε, αλλά εκείνος δικαιολογήθηκε λέγοντάς της πως ήταν απλά μία επίμονη πρώην του.

