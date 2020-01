Έπνιξε τα τρία της παιδιά και τα έβαλε στον καναπέ να μοιάζουν κοιμισμένα

Η 22χρονη Rachel Henry από το Φίνιξ της Αριζόνα παραδέχτηκε ότι έπνιξε τα τρία της παιδιά, ένα 3χρονο αγόρι, ένα 2χρονο κορίτσι και άλλο ένα κορίτσι μόλις 7 μηνών, και μετά τα έβαλε στον καναπέ σε τέτοια στάση ώστε να μοιάζουν κοιμισμένα.

Τη στιγμή του φόνου βρίσκονταν στο σπίτι τόσο ο πατέρας των παιδιών όσο και ένας ακόμα συγγενής της οικογένειας, που είπε στις Αρχές ότι τις προηγούμενες μέρες τα παιδιά ήταν άρρωστα, αναφέρει το NBC News.

Η γυναίκα έπνιξε αθόρυβα τα παιδιά και δεν είπε σε κανέναν άλλο τι είχε κάνει. Αρχικά η Αστυνομία δήλωνε ότι η αιτία θανάτου των παιδιών παρέμενε άγνωστη, καθώς δεν έφεραν κάποιο τραύμα, ωστόσο στη συνέχεια η μητέρα κατέθεσε πως τα έπνιξε.

Χθες η 22χρονη εμφανίστηκε στο δικαστήριο όπου ένας κατήγορος είπε ότι είναι εθισμένη στα ναρκωτικά και ότι στο παρελθόν οι Αρχές είχαν απομακρύνει τα παιδιά από την προστασία της.

UPDATE: Mom arrested, admits to killing kids ages 3, 2 and 7 months. Mom is a 22-year-old woman who recently moved to Arizona from Oklahoma. Crime happened in their home near 24th Street and Vineyard pic.twitter.com/iqCivZ66jZ

— Phoenix Police Department (@phoenixpolice) 21 Ιανουαρίου 2020