Η ιρακινή Χεζμπολάχ προαναγγέλλει επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις

«Μπαρούτι» μυρίζει η ατμόσφαιρα στη Μέση Ανατολή μετά την εξόντωση του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν, σιιτική πολιτοφυλακή Κατάιμπ Χεζμπολάχ του Ιράκ, προειδοποίησε το Σάββατο τα μέλη των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας να μην πλησιάζουν στις αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι αλ Μαγιαντίν.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις, σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων μέτρων, ξεκινώντας από το βράδυ της Κυριακής» φέρεται να ανακοίνωσε η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με το κανάλι.

#BREAKING: ALARMING NEWS

Kataib Hezbollah of Iraq are requesting all Iraqi officers (soldiers/police) to keep a distance of at least 1000 mtrs away from all US bases as of Sunday afternoon. https://t.co/TotzmaKxX7

— Imam of Peace / Pray for Peace... (@Imamofpeace) 4 Ιανουαρίου 2020