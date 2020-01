Σουλεϊμανί: Η Τεχεράνη κάλεσε εκ νέου τον Ελβετό διπλωμάτη που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ

Το Ιράν κάλεσε, για δεύτερη φορά σήμερα, τον Ελβετό διπλωμάτη που εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα στην Τεχεράνη για να του επιδώσει την απάντηση της Τεχεράνης σε μια διπλωματική νότα των ΗΠΑ, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ώρες μετά την παράδοση από τον Ελβετό απεσταλμένο του μηνύματος της Ουάσινγκτον για το θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, σε επιδρομή των ΗΠΑ στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Ο Ελβετός διπλωμάτης κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών για να παραλάβει την «αρμόζουσα» απάντηση της Τεχεράνης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Αμπάς Μουσαβί στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να επεκταθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ιράκ και ΗΠΑ δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 1979.

Στη δημοσιότητα έχει έρθει ένα βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ο πύραυλος ανατινάζει το αμάξι του Σουλεϊμάνι, δίχως να έχει υπάρξει κάποια επίσημη επιβεβαίωση για την αυθεντικότητά του.

Το συγκεκριμένο βίντεο βρίσκεται ήδη σε πολλά διεθνή Μέσα όπως στη NY POST, αλλά και στη Daily Mail.

O αναλυτής θεμάτων άμυνας και συνεργάτης του BBC Persia πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter το βίντεο, κάνοντας λόγο για πύραυλο αέρος-εδάφους AGM-114.

#BREAKING: This is the moment when first AGM-114 #Hellfire air-to-surface missile launched from a #USAF MQ-9 Reaper drone hit the convoy carrying #IRGC-Quds Force commander, Qasem #Soleimani & #PMU commander, Abu-Mahdi al-Muhandis last night near #Baghdad's International Airport! https://t.co/wIrVSR1NBU pic.twitter.com/N8p2W5mBtS

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020