Αυστραλία: Στους 15 οι νεκροί – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

«Η αστυνομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Λίμνη Κοντζόλα, όπου έχει καταστραφεί από τη φωτιά μια κατοικία και ακόμη δεν έχει βρεθεί ο ένοικος του σπιτιού». Η αστυνομία δεν τον κατονόμασε, αλλά είπε ότι πρόκειται για έναν 72χρονο και ότι οι αρχές δεν έχουν κατορθώσει να φθάσουν στο σπίτι του.

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν κατακάψει περισσότερα από 40 εκατομμύρια τμ εκτάσεων και νέες εστίες δημιουργούνται σχεδόν καθημερινά εξαιτίας του καύσωνα και των ισχυρών ανέμων.

Australia is burning.

The city of Mallacoota is completely surrounded by flame and 4,000 people have been forced to flee and seek shelter on the beach.

We need to act on climate change. This cannot be our new normal.

pic.twitter.com/9lr5LfQk9G

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) 31 Δεκεμβρίου 2019