Χάος σε εμπορικό κέντρο που μοίραζε δώρα, ποδοπατήθηκαν άνθρωποι

Χάος επικράτησε στο εμπορικό κέντρο Westfield Parramatta στο Σίδνεϊ όπου μοιράζονταν χριστουγεννιάτικα δώρα, τα οποία έπεφταν μέσα από χρυσά, ασημένια και λευκά μπαλόνια.

Καθώς το πλήθος έσπευσε να πιάσει τα μπαλόνια αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν στο έδαφος και ποδοποπατήθηκαν, ανάμεσά τους και ένας ντυμένος Άγιος Βασίλης.

«Δεν έμοιαζε μια ασφαλής περιοχή για ένα τόσο μεγάλο πλήθος που πολεμά να πιάσει ένα μπαλόνι» επισήμανε ο Τζόναθαν Νοτ, που βρέθηκε στο σημείο.

Στο εμπορικό κέντρο κλήθηκαν ασθενοφόρα και δόθηκαν πρώτες βοήθειες σε 12 ανθρώπους. Τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

«Τρεις από τους ασθενείς είχαν πιο σοβαρά προβλήματα, όπως τραύματα στο στήθος, τον λαιμό, πόνο στη μέση καθώς και ναυτία», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας Φιλ Τέμπλεμαν.

Η εταιρεία Scentre, στην οποία ανήκει η αλυσίδα εμπορικών καταστημάτων Westfield της Αυστραλίας, ανακοίνωσε ότι ερευνά το συμβάν.

«Η ασφάλεια των πελατών μας, των εμπορικών μας συνεργατών και των ανθρώπων αποτελεί προτεραιότητα. Η ομάδα μας έδρασε άμεσα για να υποστηρίξει τους πελάτες μας, να επικοινωνήσει με τις αρχές και να καταστήσει ασφαλή την περιοχή. Η ομάδα μας εξακολουθεί να έχει άμεση επικοινωνία με τους πελάτες που επηρεάστηκαν» τόνισε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Δείτε το βίντεο:

A Christmas balloon drop at Westfield Parramatta in Sydney has descended into chaos overnight with seven people taken to hospital after being crushed. More on this story: https://t.co/DrkvYujHqr pic.twitter.com/3OSbSlYqkz

— Sunrise (@sunriseon7) 23 Δεκεμβρίου 2019