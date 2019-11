Έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στο Τέξας: Εκκενώνεται η περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων

Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Τέξας, στο νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, με αποτέλεσμα να υψωθεί στην ατμόσφαιρα μια τεράστια πύρινη σφαίρα , ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που αποφάσισε την υποχρεωτική εκκένωση της περιοχής.

«Όλοι πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή σε ακτίνα μισού μιλίου (800 μέτρων) γύρω από το εργοστάσιο TPC του Πορτ Νέτσες», ανέφερε η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία στη σελίδα της στο Facebook.

Βίντεο και φωτογραφίες που διαμοιράστηκαν στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια τεράστια έκρηξη.

«Ξυπνήσαμε και είδαμε τζάμια να σπάνε από παντού πάνω μας, κομμάτια της οροφής να πέφτουν και πόρτες να αποσπώνται από τα πλαίσιά τους» λόγω του ωστικού κύματος της έκρηξης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράιαν Μάθιουσον που μένει με την οικογένειά του πολύ κοντά στο εργοστάσιο.

Ο 25χρονος άνδρας είπε πως ο ίδιος και οι δικοί του είναι «συγκλονισμένοι και τρομαγμένοι».

Ένας τοπικός δικαστής, ο Τζεφ Μπράνικ, δήλωσε στον τοπικό ενημερωτικό ιστότοπο KFDM News ότι δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε πετροχημικό εργοστάσιο που βρίσκεται σε απόσταση 135 χλμ. από το Χιούστον, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

one of the plants close to my house just had a huge explosion. the shockwave felt like my house got hit by a wrecking ball. hope everyone is okay but it doesn’t look good pic.twitter.com/TF1syIeeCM

— trey (@InventTrey) 27 Νοεμβρίου 2019