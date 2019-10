Αστυνομικοί στη Χιλή «σνιφάρουν άγνωστη ουσία» πριν συγκρουστούν με διαδηλωτές

Σάλο έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, το οποίο φέρεται να δείχνει αστυνομικούς με στολή στη Χιλή να «σνιφάρουν» ναρκωτικά στον δρόμο, προτού κληθούν να αντιμετωπίσουν τους διαδηλωτές που έχουν κατακλύσει την πρωτεύουσα της χώρας.

Στο οπτικό υλικό φαίνονται τρεις άνδρες ντυμένοι με τις ειδικές στολές για την αντιμετώπιση ταραχών να έχουν συγκεντρωθεί στη μέση του δρόμου και να σκύβουν για να εισπνεύσουν κάποιου είδους σκόνη, πιθανόν κοκαΐνη αναφέρουν δημοσιεύματα του ξένου Τύπου.

Το βίντεο κυκλοφόρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του, σύμφωνα με τη Daily Mail. Η ημερομηνία που μαγνητοσκοπήθηκε είναι άγνωστη και δεν είναι σαφές αν η κυβέρνηση έχει λάβει πειθαρχικά μέτρα εναντίον των αστυνομικών.

Footage allegedly showing riot police in #Chile snorting something in the street before they head out to engage protesters. Very dodgy. pic.twitter.com/AmQMWZT5aN

— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) 21 Οκτωβρίου 2019