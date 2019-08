Τελειώνουν τα τρόφιμα στο Ocean Vicking

Τρόφιμα για πέντε μόνο μέρες έχει το σκάφος Ocean Vicking, που έχουν ενοικιάσει οι ανθρωπιστικές οργανώσεις Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) και SOS Mediterranée και αναζητεί ασφαλή λιμένα για να αποβιβάσει 356 διασωθέντες πρόσφυγες και μετανάστες.

«Μας μένουν κανονικές μερίδες τροφοδοσίας μόνον για πέντε ημέρες», προειδοποιεί στο Twitter της η MSF, υπενθυμίζοντας πως οι «επιζώντες» ήδη διανύουν την 13η ημέρα τους, αναμένοντας ένα ασφαλές λιμάνι. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν την «γοργή επιδείνωση» της ψυχικής υγείας των επιβατών του Ocean Vicking.

The #OceanViking sends a message from international waters. ????

⚠️ 356 people rescued in the #Mediterranean are waiting for a safe place to disembark. pic.twitter.com/ta4DG1M3Vn

— MSF International (@MSF) 22 Αυγούστου 2019