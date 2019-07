Ο Μπόρις Τζόνσον αποδοκιμάστηκε από συγκεντρωμένο πλήθος στο Εδιμβούργο

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον αποδοκιμάστηκε από μερικούς πολίτες καθώς έφτανε στο Εδιμβούργο για να συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Στέρτζον έχει προειδοποιήσει ότι τα σχέδια του Τζόνσον για το Brexit θα πλήξουν την οικονομία της Σκωτίας και ότι η ίδια θα συνεχίσει τις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της περιοχής.

Στο δημοψήφισμα του 2016 οι Σκωτσέζοι ψήφισαν, με συντριπτική πλειοψηφία, υπέρ της παραμονής στην ΕΕ.

«Φαίνεται ότι προσελκύσαμε μια ζωηρή ομάδα υποστηρικτών» είπε ο Τζόνσον στην Στέρτζον κατά την έναρξη των συνομιλιών τους.

The moment Boris Johnson arrived at Bute House to meet Nicola Sturgeon for the first time since becoming PM. pic.twitter.com/aFBIrXbPTL

— Lynsey Bews (@lynseybews) 29 Ιουλίου 2019