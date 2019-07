Κροατία: Μεγάλη φωτιά απειλούσε σπίτια στην πόλη Σίμπενικ

Πυροσβέστες και άνδρες του κροατικού στρατού έδωσαν μάχη το Σαββατοκύριακο για να περιορίσουν πυρκαγιά που απειλούσε σπίτια και τουρμπίνες αιολικής ενέργειας κοντά στην πόλη Σίμπενικ, που βρέχεται από την Αδριατική, μετέδωσε το κροατικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων HINA.

Περίπου 200 πυροσβέστες και 50 στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν σε περιοχή νότια του Σίμπενικ από το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς άνεμοι ενίσχυσαν τις φλόγες, ενώ τα πυροσβεστικά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να σταματήσουν να επιχειρούν μόλις νύχτωσε.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, πάντως οι κάτοικοι περίπου 30 σπιτιών χωριού της περιοχής απομακρύνθηκαν προληπτικά, μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος dnevnik.hr, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Απανθρακώθηκε μεγάλη δασική έκταση όπου υπήρχαν κυρίως πεύκα, σημείωσαν αξιωματούχοι. Η πυρκαγιά έπληξε την περιοχή στο αποκορύφωμα της τουριστικής περιόδου στις φημισμένες ακτές της Κροατίας στην Αδριατική.

Fires near Dubrava, Šibenik, Croatia yesterday, July 27th. 900 hectares of pine forest & olive yards burned. Report: Vice Krnčević - thank you! pic.twitter.com/O9WsmtOqQj

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) July 28, 2019