Σάλος με τη δήλωση Αιγύπτιας υπουργού: Οι αντιφρονούντες θα... αποκεφαλίζονται

Η υπουργός Μετανάστευσης της Αιγύπτου, η Ναμπίλα Μακράμ, προκάλεσε πολεμική όταν προειδοποίησε προ ημερών στο Τορόντο ότι οι αιγύπτιοι αντιφρονούντες που «κακολογούν» τη χώρα θα αποκεφαλίζονται.

«Αν οποιοσδήποτε κακολογεί τη χώρα μας στο εξωτερικό, τι παθαίνει; Κομματιάζεται», πέταξε, κάνοντας ταυτόχρονα μια κίνηση που δεν άφηνε αμφιβολίες για το τι εννοούσε, περνώντας το χέρι μπροστά από τον λαιμό της, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα στην αίθουσα, κατά τη διάρκεια ομιλίας της σε εκδήλωση στην οποία είχαν προσκληθεί μέλη της αιγυπτιακής διασποράς στην καναδική οικονομική πρωτεύουσα.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο — απαθανατίστηκε σε βίντεο, αναρτήθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter και είχε πάνω από 144.000 θεάσεις ως χθες — η Μακράμ εξαίρει τη φιλοπατρία, πριν αναφερθεί στον αποκεφαλισμό: η Αίγυπτος «είναι πάντα στην καρδιά μας», τονίζει στα αραβικά, «αυτό που ενώνει τους μετανάστες είναι η αγάπη για τη χώρα τους και δεν το ανέχονται όταν κάποιος της ασκεί κριτική ή την κακολογεί».

Για τον Μοχάμεντ Καμέλ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Αιγυπτιακού Καναδικού Συνασπισμού για τη Δημοκρατία, ο οποίος ερωτήθηκε σχετικά από το Radio Canada, η τοποθέτηση της υπουργού ήταν «εξαιρετικά επικίνδυνη και απαράδεκτη».

