Ο Τραμπ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των τεσσάρων βουλευτών, «στείλ’ τες πίσω» φώναζε το κοινό

Ονομαστικά αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στις τέσσερις γυναίκες βουλευτές που έχει βάλει στο στόχαστρό του εδώ και μέρες, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Γκρίνβιλ στη βόρεια Καρολίνα. Την ίδια ώρα, το κοινό του φώναζε ρυθμικά «send them back»- «στείλ' τες πίσω».

Το σύνθημα ακούστηκε σε συγκέντρωση στη Γκρίνβιλ όταν ο Τραμπ αναφέρθηκε πρώτα στην Ιλάν Όμαρ, μουσουλμάνα, πρόσφυγα στις ΗΠΑ που κατάγεται από τη Σομαλία, σήμερα Αμερικανίδα υπήκοο, νεοεκλεγμένο μέλος του Κογκρέσου.

Η Όμαρ είναι μία από τις τέσσερις πολιτικούς που εξελέγησαν με τους Δημοκρατικούς στα τέλη της περασμένης χρονιάς και ο Τραμπ διατείνεται πως πρέπει να «γυρίσουν πίσω» στις χώρες καταγωγής τους από την Κυριακή. Η επίθεση άρχισε μέσω Twitter, με σειρά μηνυμάτων που προκάλεσαν σάλο και καταδικάστηκαν ως ρατσιστικά, όπως υπενθυμίζει το ΑΜΠΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ως χθες απέφευγε να κατονομάσει τις τέσσερις γυναίκες, αν και δεν άφηνε αμφιβολίες για το σε ποιες αναφερόταν. Στη συγκέντρωση στην Γκρίνβιλ άφησε κατά μέρος τις διακριτικότητες. Το πλήθος άρχισε να φωνάζει «στείλ' την πίσω» όταν ο Τραμπ είπε πως η Όμαρ έχει «ιστορικό παράφορου αντισημιτισμού». Συνέχισε λέγοντας πως η Όμαρ «συκοφάντησε τους γενναίους Αμερικανούς που προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την ειρήνη στη Σομαλία», ότι αποπειράθηκε να υποβαθμίσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ότι αντιμετωπίζει «με περιφρόνηση τους σκληρά εργαζόμενους Αμερικανούς».

Η Όμαρ επισήμανε σε συνέντευξή της νωρίτερα χθες ότι η προσοχή δεν πρέπει να επικεντρωθεί στο τι μπορεί να δήλωνε στο παρελθόν, αλλά στους λόγους που ο Τραμπ έχει στραφεί εναντίον των τεσσάρων βουλευτών, δηλαδή την πολιτική του όσον αφορά τη μετανάστευση.

Ο Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το ότι η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές συνέκρινε τις πρακτικές που εφαρμόζονται και τις συνθήκες που επικρατούν στους καταυλισμούς όπου οδηγούνται παράτυποι μετανάστες στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού με τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Έκρινε ότι οι συγκρίσεις του είδους έχουν σκοπό την «άνοδο μιας επικίνδυνης, βίαιης άκρας αριστεράς» και πρόσθεσε πως αυτό τον εξώθησε να πει «Έι, αν δεν τους αρέσει εδώ, ας φύγουν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος θριαμβολόγησε εξάλλου για το γεγονός ότι νωρίτερα χθες η Βουλή των Αντιπροσώπων ανέβαλε επ’ αόριστον τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την πρόταση να κινηθεί διαδικασίας παύσης του και παραπομπής του στη δικαιοσύνη, ευχαριστώντας τους Δημοκρατικούς που καταψήφισαν το μέτρο αυτό. Νωρίτερα, μέσω Twitter, αποφάνθηκε πως «τελείωσε» η προσπάθεια να απομακρυνθεί από την εξουσία, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ενώ χαρακτήρισε το «πιο γελοίο και χρονοβόρο» ζήτημα με το οποίο έχει ασχοληθεί ποτέ του τις έρευνες σε βάρος του και τις προσπάθειες να κινηθεί διαδικασία παύσης του.

The United States House of Representatives has just overwhelmingly voted to kill the Resolution on Impeachment, 332-95-1. This is perhaps the most ridiculous and time consuming project I have ever had to work on. Impeachment of your President, who has led the....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2019