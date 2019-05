Βέβαιος ο Τραμπ πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα τηρήσει τις υποσχέσεις του

Να υποβαθμίσει τις ανησυχίες για τις πρόσφατες δοκιμές πυραύλων στις οποίες προχώρησε η Βόρεια Κορέα επιχείρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαβαιώνοντας ότι είναι πεπεισμένος πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα τηρήσει την «υπόσχεση» την οποία του έχει κάνει.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε μερικά μικρά όπλα, κάτι που αναστάτωσε κάποιους από τους ανθρώπους μου και άλλους, αλλά όχι εμένα. Έχω εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρος Κιμ θα τηρήσει την υπόσχεση που μου έκανε», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Twitter.

Ο Τραμπ βρίσκεται στην Ιαπωνία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος - η δεύτερη συνάντηση κορυφής του οποίου με τον Κιμ νωρίτερα φέτος κατέληξε σε φιάσκο - μοιάζει να αποδίδει πολύ μεγάλη βαρύτητα στη διαπροσωπική σχέση του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, παρά τις ενέργειες της Πιονγκγιάνγκ που ορισμένα από τα στελέχη της κυβέρνησής του χαρακτηρίζουν προκλητικές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συζητήσει για τα προγράμματα της Βόρειας Κορέας για την απόκτηση πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων κατά τη συνάντηση που θα έχει με τον Ιάπωνας πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε στο Τόκιο.

Ο Τραμπ συμπλήρωσε, στο ίδιο tweet, ότι τον έκαναν «να χαμογελάσει» οι πρόσφατες προσβολές που εξακόντισε το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA εναντίον του Τζο Μπάιντεν, πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ και δυνητικού αντίπαλου του στις προεδρικές εκλογές του 2020. Το πρακτορείο χαρακτήρισε «ηλίθιο με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης» τον πολιτικό των Δημοκρατικών. «Ίσως αυτό να ήταν μήνυμα προς εμένα», ανέφερε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Μπάιντεν με το παρατσούκλι «άνθρωπος του βάλτου» («Swampman»).

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 May 2019