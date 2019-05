Δεκάχρονη από το Ελ Σαλβαδόρ πέθανε στα χέρια των αμερικανικών αρχών

Ένα δεκάχρονο κορίτσι από το Ελ Σαλβαδόρ έφυγε από τη ζωή ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από τις αμερικανικές αρχές, πέρσι, υπόθεση που δεν είχε μέχρι τώρα ανακοινωθεί και ανεβάζει πλέον σε έξι τα παιδιά - μετανάστες που πέθαναν ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση από τις συνοριακές αρχές των ΗΠΑ.

Το κορίτσι, όπως γράφει το BBC, είχε ιστορικό συγγενούς καρδιοπάθειας και πέθανε τον Σεπτέμβριο σε νοσοκομείο της Νεμπράσκα.

Το όνομά της και το πώς και το πότε μπήκε στις ΗΠΑ δεν έχουν ανακοινωθεί, ενώ οι Δημοκρατικοί απαιτούν να γίνει έρευνα για τους θανάτους αυτούς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 10χρονη φιλοξενούνταν σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, σε «ιατρικά εύθραυστη» κατάσταση, από τις 4 Μαρτίου του 2018,΄όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, που αναλαμβάνει τη φροντίδα ασυνόδευτων ανηλίκων.

Έπειτα από κάποια χειρουργική επέμβαση, οι επιπλοκές άφησαν τη 10χρονη σε κώμα. Τελικά πήρε εξιτήριο τον Μάιο και μεταφέρθηκε σε μονάδα αποκατάστασης στο Φοίνιξ της Αριζόνα.

Στις 26 Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε σε μονάδα της Νεμπράσκα «για να είναι πιο κοντά στην οικογένειά της» αλλά τρεις ημέρες αργότερα πέθανε «λόγω πυρετού και αναπνευστικής δυσχέρειας».

Οι αξιωματούχοι δεν είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώνουν τέτοιους θανάτους δημόσια, αλλά φαίνεται πως αυτή ήταν η πρώτη υπόθεση θανάτου παιδιού - μετανάστη που βρισκόταν υπό τη φροντίδα των ομοσπονδιακών υπηρεσιών από το 2010.

Μιλώντας στο CBS News, ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών στο Τέξας Χοακίν Κάστρο κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη. «Είναι εξοργιστικό το ότι ακόμα ένα παιδί πέθανε στα χέρια των κυβερνητικών υπηρεσιών και η κυβέρνηση Τραμπ δεν το είπε σε κανένα» δήλωσε, κάνοντας λόγο για «επιδημία θανάτων» στις περιοχές των συνόρων.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του κοριτσιού, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter: «Οι Δημοκρατικοί δεν θέλουν να φτιάξουν τις "τρύπες" στα σύνορα. Δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Ανοιχτά σύνορα και έγκλημα!»

Democrats don’t want to fix the loopholes at the Border. They don’t want to do anything. Open Borders and crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 May 2019