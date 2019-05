Ο ακριβότερος καφές που σερβίρεται σε μαγαζί

Ο ακριβότερος καφές του κόσμου και με τη βούλα είναι μια ποικιλία από τον Παναμά που προσφέρεται σε αλυσίδα καφέ της Καλιφόρνια έναντι 67 ευρώ (75 δολάρια) η κούπα!

«Elida Natural Geisha 803» λένε τον μονοποικιλιακό καφέ του Παναμά που πωλείται ήδη και κατά αποκλειστικότητα στην καλιφορνέζικη Klatch Coffee Roasters και είναι αποκλειστικά για τους λάτρεις με γερά πορτοφόλια.

Ο Geisha 803 απέσπασε πρόσφατα το μεγάλο βραβείο ως ο καλύτερος καφές του Παναμά, σε έναν διαγωνισμό που αποκαλείται χαρακτηριστικά «τα Όσκαρ του καφέ». «Όπως ακριβώς και με το κρασί, σε μια κλίμακα των 100 αυτός ο καφές πήρε την υψηλότερη βαθμολογία», λέει περιχαρής στο δίκτυο ABC News η συνιδιοκτήτρια της αλυσίδας, Bo Thiara.

Would you pay $75.00 for a cup of coffee? @mtelles shows us and tastes this expensive brew from @KlatchRoasting , tune in @KTLAMorningNews #coffee #MondayMorning pic.twitter.com/zwyUaY6j5z

Το «803» μάλιστα του τίτλου αναφέρεται στα 803 δολάρια που κοστίζει το σακουλάκι (η λίβρα!), καθώς ο καφές παραείναι σπάνιος, έχοντας κυκλοφορήσει σε μόλις 100 λίβρες. Η Klatch Coffee κατάφερε να εξασφαλίσει μόλις 10 λίβρες, καθώς όλες οι άλλες έκαναν αμέσως φτερά.

Εννοείται πως με τόσο μικρή ποσότητα, οι baristas της Klatch πρέπει να παραείναι προσεκτικοί με την ετοιμασία του βιολογικού και μονοποικιλιακού αυτού καφέ, που έρχεται συνοδεία με τα διαπιστευτήριά του για τις καλές πρακτικές της παραγωγής του.

Would you pay $75 ???? for a cup of coffee ☕?Today I got to try the most expensive cup of coffee in the world ????. The only place you can find it in the USA ???????? is at @KlatchRoasting! @abc7newsbayarea @wlamastusb pic.twitter.com/OhS2wtM5vT

— Dion Lim (@DionLimTV) 10 Μαΐου 2019