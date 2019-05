Τραγωδία στην Ιαπωνία, νεκρά δύο από τα νήπια που χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο

Στα τραύματά τους υπέκυψαν δύο 2χρονα παιδιά στην Ιαπωνία, μετά το τραγικό δυστύχημα με αυτοκίνητο που, έπειτα από σύγκρουση, βγήκε από τον δρόμο κι έπεσε πάνω τους ενώ περπατούσαν αμέριμνα με τους δασκάλους τους.

Πολλά παιδιά είναι τραυματισμένα, σύμφωνα με το Reuters, όπως και δύο από τους νηπιαγωγούς.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν τα δύο αυτοκίνητα ακινητοποιημένα στις αντίθετες πλευρές μιας διάβασης και πολύχρωμες παιδικές τσάντες πεταμένες στο πεζοδρόμιο. Τα παιδιά επέστρεφαν από βόλτα σε κοντινή λίμνη, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δύο οδηγοί, γυναίκες ηλικίας 62 και 52 ετών, συνελήφθησαν.

Thirteen preschoolers aged between 2 and 3, and their two teachers, have been taken to hospital after being hit in a traffic accident in western Japan. Four of the children are unconscious.https://t.co/Dq8ajXMTKv

— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) 8 May 2019